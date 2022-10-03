«Пригвоздил равнодушием?»: Добронравов ответил на ехидство Кошмал из «Сватов»

Если Татьяна Кравченко назвала едкие выпады Анны Кошмал подлостью, припомнив, как они с Федором Добронравовым в свое время опекали юную актрису на съемочной площадке, то ее сериальный муж признался, что и слыхом не слыхивал о том, какими афоризмами сыпет звезда «Сватов».

Анна Кошмал открестилась от коллег по сериалу, под критику подпала ее сериальная родня, в частности, Татьяна Кравченко и Федор Добронравов. Актриса дала понять, что слышать не желает о сериальных Иване и Валюхе Будько.

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Кроме того, Анна Кошмал как-то выдала, что успех «Сватов» объясняется вовсе не актерским составом, а режиссером сериала Андреем Яковлевым. По словам актрисы, для нее «Сваты» это вовсе не Добронравов, Кравченко, Добрынин и Артемьева. Их заслуги актриса, сыгравшая Женю Ковалеву, зачем-то принизила перед поклонниками.

Однако похоже что Федору Добронравову нет никакого дела до сериальной внучки. Так, актер оказывается даже не читает все то, что публикуют на просторах интерна, с подливающей масло Анной Кошмал. «Не читает и правильно делает!», «Счастливы человек», «Анечка-то так старалась побольнее ужалить! А все впустую?», «Пригвоздил равнодушием?», «Достойно ответил», — пишут телезрители.