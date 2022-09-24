Пригожин рассказал о реальных отношениях с Кудрявцевой

Известный продюсер Иосиф Пригожин недавно стал телеведущим. Муж певицы Валерии теперь ведет передачу «Звезды сошлись» на НТВ вместе с Лерой Кудрявцевой. На этом посту он сменил Антона Привольного, который отправился в свободное плавание.

«Мы с Лерой очень хорошо ладим. Она хороший человек, мы давно дружим», - заявил он в шоу «Ты не поверишь!».

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Пригожин признался, что ему непросто на новой работе. Но настроен продюсер решительно.