Пригожин потребовал от Little Big обнародовать обещанный компромат на него

На этой неделе некоторые СМИ исказили слова Иосифа Пригожина о сбежавших в США музыкантах из группы Little Big. Продюсер заявил, что не призывал лишить гражданства артистов, как об этом написали журналисты.

«Я не говорил, чтобы у них отнимали гражданство. Я вообще не призывал никогда кого-либо лишить гражданства Российской Федерации, даже у самых нехороших людей», — заявил он.

Софья Таюрская, обидевшись на слова Пригожина, пообещала своим поклонникам обнародовать какой-то компромат на продюсера.

«Пожалуйста, я призываю дать то, что может каким-то образом дискредитировать меня или девальвировать меня в глазах общественности, я не возражаю. Может быть, они меня знают лучше, чем я сам себя. Я на протяжении многих лет, как женился на певице Валерии, нахожусь как «За стеклом» в программе. Специально, сознательно не скрываю ни свои поездки, ни свою позицию гражданскую, я нахожусь в зоне видимости», — цитирует слова Пригожина kp.ru.