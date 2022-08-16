Пригожин — о рождении внука: «Надеюсь, что мне не придется работать в два раза больше»

Дочь Иосифа Пригожина Даная сделала своего знаменитого отца в 53 года дедом. Наследница продюсера родила сына Даниэля.

Даная появилась на свет в первом браке Иосифа Пригожина с Еленой Соколовой. Также у них есть сын Дмитрий Пригожин. Отметим, что в браке с певицей Валерией у продюсера нет детей. Но есть также дочь Елизавета от гражданской супруги Лейлы Фаттаховой.

«Надеюсь, что мне не придется работать в два раза больше, что родители смогут обеспечивать ребенка, но мы рядом», — прокомментировал Иосиф Пригожин Telegram-каналу «Звездач».

Продюсер сказал, что ему очень приятно быть дедом и он надеется стать еще и прадедом.

Отметим, что Даная Пригожина вышла замуж в начале весны за молодого человека по имени Евгений, с которым встречалась 2 года.