Музыкальный продюсер неоднозначно оценил то, как ловко Лайма Вайкуле «переобулась в воздухе». При этом муж певицы Валерии заверил, что эту латвийскую артистку русская публика dctulf встречала тепло.

В России знаменитости удалось сколотить целое состояние на гастролях и концертах. Однако Лайма Вайкуле, как считает музыкальный продюсер, сегодня выбирает хайп, а не своих преданных поклонников.

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