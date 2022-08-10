Музыкальный продюсер неоднозначно оценил то, как ловко Лайма Вайкуле «переобулась в воздухе». При этом муж певицы Валерии заверил, что эту латвийскую артистку русская публика dctulf встречала тепло.
В России знаменитости удалось сколотить целое состояние на гастролях и концертах. Однако Лайма Вайкуле, как считает музыкальный продюсер, сегодня выбирает хайп, а не своих преданных поклонников.
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«То ли ей пиара не хватает, то ли ей хочется похайповать. Все деньги она заработала в России, не за рубежом. Понимаете, они плюют в колодец, из которого пили», — сетует Иосиф Пригожин.
По материалам gazeta.ru.