Пригожин не стал молчать по поводу нового закона: «ЛГБТ-сообщество устроило войну людям с традиционными ценностями»

Законопроект об ответственности за любую ЛГБТ-пропаганду поддержала правительственная комиссия.
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Напомним, глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн предложил запретить намеренное распространение информации о нетрадиционной ориентации и предпочтений не только среди детей и подростков, но и среди всех граждан России. Его инициатива была одобрена.
Продюсер и телеведущий Иосиф Пригожин тоже солидарен с политиком, о чем он сообщил в эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro.
«Конечно, я за традиционные ценности. Мне все равно кто чем занимается в кустах. Я не хочу это видеть. Я не хочу, чтобы моим детям навязывали то, что является аморальным. Господь не случайно создал мужчину и женщину, создал у человека разум, благодаря которому он может заниматься наукой и что-то созидать.
Но та пропаганда, то навязывание ценностей, которые ложатся на наши плечи, — это уничтожает нас как личностей. Там, где заканчивается свобода одного, начинается свобода другого. У меня вопрос: зачем? Сегодня ЛГБТ-сообщество устроило войну людям с традиционными ценностями. Поэтому я за этот закон.
Я хочу подчеркнуть: я не против них. Я против навязывания ценностей, которые далеки от нас. Мы должны сохранить культуру и ценности, ведь то, что они делают, — это кошмар. Просто кошмар», — высказался в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro Иосиф Пригожин.