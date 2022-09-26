Пригожин не стал молчать по поводу нового закона: «ЛГБТ-сообщество устроило войну людям с традиционными ценностями»

Законопроект об ответственности за любую ЛГБТ-пропаганду поддержала правительственная комиссия.

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Напомним, глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн предложил запретить намеренное распространение информации о нетрадиционной ориентации и предпочтений не только среди детей и подростков, но и среди всех граждан России. Его инициатива была одобрена.

Продюсер и телеведущий Иосиф Пригожин тоже солидарен с политиком, о чем он сообщил в эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro.