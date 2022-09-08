Пригожин - Лободе: «За каждый рубль придется отвечать»

Продюсер дерзко ответил так называемой певице.
Иосиф Пригожин. Фото: соцсети

Иосиф Пригожин. Фото: соцсети

Продюсер Иосиф Пригожин возмущен тем фактом, что украинская певица Светлана Лобода считает себя звездой номер один в России. Супруг Валерии считает, что эта женщина ошибается.

«Вы посмотрите на стриминги: там нет ее имени! Там совсем другие исполнители: HammAli & Navai, Jony, Моргенштерн* (признан иноагентом в РФ). Лободу я там не встречал», - заявил он в разговоре с Teleprogramma.pro.

Пригожин также отметил, что артисты перестают быть земными, когда им кажется, что они находятся где-то в космосе.

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«При этом не понимают, что за каждый доллар, за каждый рубль придется отвечать. Отвечать уважением и взаимностью к аудитории. А с ней такого не происходит», - добавил Пригожин.

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