Пригожин - Лободе: «За каждый рубль придется отвечать»

Продюсер Иосиф Пригожин возмущен тем фактом, что украинская певица Светлана Лобода считает себя звездой номер один в России. Супруг Валерии считает, что эта женщина ошибается.

«Вы посмотрите на стриминги: там нет ее имени! Там совсем другие исполнители: HammAli & Navai, Jony, Моргенштерн* (признан иноагентом в РФ). Лободу я там не встречал», - заявил он в разговоре с Teleprogramma.pro.

Пригожин также отметил, что артисты перестают быть земными, когда им кажется, что они находятся где-то в космосе.

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