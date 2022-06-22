Приготовилась к вечеру: Собчак в просвечивающем платье сверкнула чулками в театре перед Богомоловым

Ксения Собчак является известной журналисткой. Она не скрывает, что любит удивлять публику. Обычно телеведущая оказывается в центре событий.
В этом году она не раз ездила в Израиль, но развеяла все слухи об эмиграции. Более того, блондинка вернулась в Москву и активно посещает модные показы и светские рауты.
На днях Собчак отметилась с мужем Константином Богомоловым и сыном Платоном на венчании у подруги. Тогда ее наряд некоторым поклонникам показался траурным. А вот накануне супруги отправились в Театр на Бронной.
Для выхода в свет телеведущая облачилась в просвечивающее платье в пол черного цвета. Разрез позволил ей блеснуть бюстом, а ткань не скрыла, что она надела чулки. Весь вечер Ксения игриво поглядывала на мужа.
Константин Богомолов и Ксения Собчак. Фото: соцсети звезды
«"Вы знаете, в жизни женщины бывает и не нужно, и не важно — и иногда это все так сложно. А когда-то в твоей жизни появляется Несложно, и ты понимаешь, что это то единственное, что и нужно, и важно".
Какое же счастье, Костя, что эта фраза из "Гамлет in Moscow” не имеет к нам никакого отношения потому, что я люблю и восхищаюсь очень «сложным» тобой», — написала звезда.
Поклонники заметили, что Ксения сменила прическу и выглядела иначе, чем обычно. Многие осыпали пару комплиментами. «Вы и сами не просты, Ксения. И, видимо, вас это и притягивает», «Как же люблю эту пару. Вот когда все сошлось!», «Ну какие прелестные», «По взгляду все видно», — прокомментировали кадры подписчики.