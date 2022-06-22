Приготовилась к вечеру: Собчак в просвечивающем платье сверкнула чулками в театре перед Богомоловым

На днях Собчак отметилась с мужем Константином Богомоловым и сыном Платоном на венчании у подруги. Тогда ее наряд некоторым поклонникам показался траурным. А вот накануне супруги отправились в Театр на Бронной.

Для выхода в свет телеведущая облачилась в просвечивающее платье в пол черного цвета. Разрез позволил ей блеснуть бюстом, а ткань не скрыла, что она надела чулки. Весь вечер Ксения игриво поглядывала на мужа.