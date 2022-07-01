«Пригласите меня к себе домой, я вам могу и полы помыть»: Брежнева — о своих умениях

Вера Брежнева в отличие от многих звездных коллег по сцене родилась не в обеспеченной семье.

Описывая свое детство, артистка заверила, что может сказать одно: она работает с юности.

По словам певицы, они жили в маленьком городке, где было не так много возможностей. Тем более, что Вера росла в многодетной семье. Когда девочке было всего 11 лет, в аварию попал ее отец, после случившегося он стал инвалидом.

Родители будущей звезды работали на заводе, семье приходилось хоть как-то выживать. Поэтому и сама Вера постоянно где-то искала подработку.

«И я правда все умею сама. Если вы пригласите меня к себе домой, я вам могу и полы помыть, и разложить все по своим местам, и прибить полку, и повесить люстру. А если что-то не получается, я пойду прочитаю, догадаюсь, научусь. Я не боюсь работы. Все, что у меня есть на данный момент, это только благодаря труду», — приводит РБК слова Веры Брежневой.

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