Пригласили в программу «Блеф-клуб»: кем был Галкин до знакомства с Пугачевой

Заметим, что в те годы Максим заканчивал учиться на факультете лингвистики Российского государственного гуманитарного университета. Он представил зрителям пародию на последнего президента СССР Михаила Горбачева. По сюжету, тот читал в подлиннике «Фауста» Гете своей жене.

В годы учебы в РГГУ выяснилось, что Максим Галкин прекрасно пародирует политиков Бориса Ельцина и Владимира Жириновского. Расцвет Галкина наступил в 2001 году. Он выступил в Кремлевском дворце. Программу даже показали в новогоднюю ночь на Первом канале, сообщает «Собеседник».

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Напомним, что несколько месяцев назад Максим Галкин уехал из родной страны. При этом сейчас у него проходит серия концертов в разных странах мира.