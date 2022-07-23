Пригласили в программу «Блеф-клуб»: кем был Галкин до знакомства с Пугачевой

Телеведущий Максим Галкин в первый раз появился перед широкой публикой в 1998 году. Его заметили на московской «Юморине» и пригласили в программу «Блеф-клуб».
Заметим, что в те годы Максим заканчивал учиться на факультете лингвистики Российского государственного гуманитарного университета. Он представил зрителям пародию на последнего президента СССР Михаила Горбачева. По сюжету, тот читал в подлиннике «Фауста» Гете своей жене.
В годы учебы в РГГУ выяснилось, что Максим Галкин прекрасно пародирует политиков Бориса Ельцина и Владимира Жириновского. Расцвет Галкина наступил в 2001 году. Он выступил в Кремлевском дворце. Программу даже показали в новогоднюю ночь на Первом канале, сообщает «Собеседник».
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Напомним, что несколько месяцев назад Максим Галкин уехал из родной страны. При этом сейчас у него проходит серия концертов в разных странах мира.