Приезжать в Россию не планирует: мама Водяновой рассказала, как живет ушедшая в тень дочь

Мама топ-модели Натальи Водяновой Лариса Кусакина рассказала, как недавно съездила в Париж к дочке. По ее словам, ей, как и Алле Пугачевой, понадобилось поправить здоровье, да и навестить близких хотелось. Тем более в феврале у дочери был юбилей.

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Теща Антуана Арно поведала, что ее дочь сейчас полностью поглощена работой и новыми проектами. При этом деловые аспекты они не обсуждали. В ближайшее время Водянова с мужем и детьми планирует отправиться в отпуск, но не в Россию.

«Сегодня до нас добраться непросто, времени на это уходит много. Пока Наталья не планирует приезжать в Россию, таких планов у нее нет», - рассказала родительница модели Woman.ru.

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