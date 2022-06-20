«Приезжал к детям»: Тигран Салибеков из «Дома-2» наладил отношения со старшими сыновьями после развода с женой

Участник «Дома-2» Тигран Салибеков несколько месяцев не мог наладить отношения со старшими сыновьями Роланом и Эльдаром.

Если младший ребенок, Баграт, всегда с удовольствием шел на контакт с отцом, то повзрослевшие Ролан и Эльдар не хотели общаться с папой. Все из-за того, что мальчикам было больно и обидно за маму Юлию Салибекову.

И Юлии, и Тиграну пришлось приложить усилия, чтобы дети перестали отрицать папу из солидарности с мамой.

Тигран Салибеков похвастался в микроблоге результатом этой работы. Он побывал в лагере, где сейчас отдыхают Ролан и Эльдар и провел с ними некоторое время. Для совместного снимка мальчики даже прильнули к отцу.