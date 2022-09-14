«Приезжает на кладбище»: сестра покойной Жанны Фриске раскрыла правду об отношениях с Ольгой Орловой

Младшая сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске, Наталья, активно ведет микроблог и часто устраивает интерактивы с подписчиками.

Во время такого виртуального общения Наталья Фриске откровенно отвечает на вопросы, которые интересуют ее поклонников. Она старается не уходить от ответа, даже если ее спрашивают о довольно щепетильных моментах.

Так, зная о непростом характере певицы и телеведущей Ольги Орловой, которая была очень дружна с Жанной Фриске, поклонники поинтересовались, общается ли сейчас звезда с семьей умершей подруги.