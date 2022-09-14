«Приезжает на кладбище»: сестра покойной Жанны Фриске раскрыла правду об отношениях с Ольгой Орловой

Младшая сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске, Наталья, активно ведет микроблог и часто устраивает интерактивы с подписчиками.
Во время такого виртуального общения Наталья Фриске откровенно отвечает на вопросы, которые интересуют ее поклонников. Она старается не уходить от ответа, даже если ее спрашивают о довольно щепетильных моментах.
Так, зная о непростом характере певицы и телеведущей Ольги Орловой, которая была очень дружна с Жанной Фриске, поклонники поинтересовались, общается ли сейчас звезда с семьей умершей подруги.
«А вы с Олей Орловой общаетесь? Сохранили отношения?» — поинтересовались у Натальи Фриске подписчики.
«Конечно, общаемся. Оля всегда приезжает на кладбище, всегда созваниваемся на дни рождения, в Новый год», — откровенно рассказала Наталья Фриске.
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Напомним, певицы Жанны Фриске не стало семь лет назад. Она скончалась в июне 2015 года после тяжелой болезни.