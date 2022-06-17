«Приехала посмотреть»: Собчак жестко посмеялась над незрячей Гурцкой на международном форуме в Петербурге

Ксения Собчак стала участницей Петербургского международного экономического форума. И в первый же день оскандалилась. Перед началом дискуссий журналистка прошлась вдоль стендов и сняла на видео происходящее. В этот момент она узнала среди гостей незрячую певицу Диану Гурцкую и в своем Telegram-канале жестко посмеялась над ней.

«Диана Гурцкая приехала посмотреть стенды», — подписала видео Собчак.