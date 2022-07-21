«Приехала из деревни и в себя поверила»: Шаляпин разнес Жигалову

Прохор Шаляпин ответил Алене Жигаловой, обвинившей его в хайпе на трагедии после выступления на вечере памяти в честь Жанны Фриске.

Певец заявил, что журналистка сама только и делает, что хайпует на знаменитостях, не трогая только тех, кто «может ей ногой дать».

«Тявкает из кустов на тех, на кого неопасно тявкать», — высказался музыкант в беседе с Telegram-каналом «Звездач».

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Шаляпин усомнился, что Жигалова является профессиональной журналисткой с соответствующим образованием.

«Приехала из деревни и в себя поверила, наглая баба! Всех поливает грязью и выезжает на горбу звезд! Ходит на презентации, где наливают и кормят бесплатно», — заявил Прохор.

Напомним, Шаляпин окончил Российскую академию музыки имени Гнесиных. Певец прославился благодаря участию в проекте «Фабрика звезд».