«Приехал с чемоданами подарков»: Азиза воссоединилась с молодым мужем

Азиза поделилась с поклонниками радостным событием: она воссоединилась с мужем-итальянцев Алессандро Лортэ. Артистка призналась, что пребывает на седьмом небе от счастья и готовится отмечать годовщину свадьбы.

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