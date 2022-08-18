«Приехал с чемоданами подарков»: Азиза воссоединилась с молодым мужем

Азиза поделилась с поклонниками радостным событием: она воссоединилась с мужем-итальянцев Алессандро Лортэ. Артистка призналась, что пребывает на седьмом небе от счастья и готовится отмечать годовщину свадьбы.
Больше интересных новостей — в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Алессандро приехал с тремя чемоданами подарков. Я вообще сейчас очень счастлива, потому что у меня во всех сферах одни плюсы. Рядом со мной любимый муж», — рассказала Азиза PROZVEZD.
Напомним, совсем недавно певица заявляла о разрыве с молодым супругом. Азиза хотела уйти от мужа, так как не смогла подарить ему ребенка. Звезда даже собиралась вернуться к бывшему бойфренду, однако в итоге решила сохранить семью.