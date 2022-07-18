«Придумывают эти истории»: Боня накинулась на жену Птахи, которая призналась в изменах мужа

В апреле модель Лана Реутова родила дочь рэперу Птахе и уже сейчас объявила о том, что подала на развод с ним. В соцсетях она написала, что 9 лет терпела постоянные измены своего мужа и пыталась верить ему, ведь он уверял, что все это неправда. Однако сейчас ее терпение лопнуло.

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Виктория Боня прокомментировала семейную трагедию Птахи, неожиданно свалив вину в истории с изменами на женщин, которые, дескать, неправильно подают сигналы наверх.

Кроме того, она возмутилась теми, кто старается сохранить отношения ради общих наследников.

«Те женщины, которые выбирают мужчин, которые изменяют и издеваются над ними, они показывают вселенной, что готовы к насилию. <…> Я никогда не понимала людей, которые придумывают эти истории ради детей. Не может быть счастливым ребенок, когда несчастливы родители!» - сказала Виктория Боня.

Источник: Telegram-канал «Звездач».