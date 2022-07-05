«Придется за слова как-то отвечать»: певец Минаев сделал заявление о возвращении Галкина и Пугачевой

Поклонники продолжают следить за передвижениями Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Сбежав после февральских событий из страны, пара четыре месяца жила в Израиле, и звезд заподозрили в эмиграции. На днях они улетели в Латвию, где поселились в любимой Пугачевой Юрмале.

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У Галкина расписан гастрольный тур до осени, и, как предполагают многие неравнодушные, телеведущий вряд ли вернется в Россию, ведь он не раз оскандалился своими спорными заявлениями. А вот его жена уже пообещала, что к началу учебного года появится дома – детям, мол, в школе надо учиться.

Певец Сергей Минаев, который тоже пристально следит за происходящим, сделал заявление по поводу возвращения Пугачевой и Галкина в Россию. Он уверен, что это произойдет.

«Конечно, вернутся. Но вот только как придется потом разрешать всю эту ситуацию? Хотя все всегда решаемо. Слава Богу, никто никого не зарезал, не убил. А если какие-то слова и прозвучали или звучат, придется за них как-то отвечать. Или не отвечать, например. Так тоже может быть», - заявил артист сайту "Московский комсомолец".

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