Придется подождать и раскошелиться: когда iPhone 14 появится в России и сколько будет стоить

О том, что россиянам придется раскошелиться на новую модель смартфона Apple, было понятно еще несколько месяцев назад, когда компания объявила об уходе с отечественного рынка. После презентации, которую провел бренд 7 сентября, стало известно, как подорожает для российских потребителей новый девайс.
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Базовая модель 14-й модели iPhone в США будет стоить 799 долларов. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин прогнозирует, что в России его цена будет в полтора-два раза выше в первые дни после выхода смартфона на рынок – с 17 сентября он появится на сером рынке, а в начале октября - по параллельному импорту.
Через неделю ажиотаж спадет, и наценка – тоже. Тогда переплатить россиянам нужно будет уже не так много. Однако, цена останется непривлекательной, и едва ли спрос будет высоким.
«iPhone Pro у нас будет стоить где-то 125 тысяч рублей. iPhone Pro Max будет стоить где-то 130-135 тысяч рублей. Если учесть такие запредельно высокие цены на iPhone для российского рынка, то у нас будут единичные продажи», - рассказал эксперт сайту «Радио Sputnik».