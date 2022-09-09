Придется подождать и раскошелиться: когда iPhone 14 появится в России и сколько будет стоить

О том, что россиянам придется раскошелиться на новую модель смартфона Apple, было понятно еще несколько месяцев назад, когда компания объявила об уходе с отечественного рынка. После презентации, которую провел бренд 7 сентября, стало известно, как подорожает для российских потребителей новый девайс.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Базовая модель 14-й модели iPhone в США будет стоить 799 долларов. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин прогнозирует, что в России его цена будет в полтора-два раза выше в первые дни после выхода смартфона на рынок – с 17 сентября он появится на сером рынке, а в начале октября - по параллельному импорту.

Через неделю ажиотаж спадет, и наценка – тоже. Тогда переплатить россиянам нужно будет уже не так много. Однако, цена останется непривлекательной, и едва ли спрос будет высоким.