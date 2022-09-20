Придала объем: Валя Карнавал облачила пышные формы в огромный лиф с рюшами

Тиктокер и певица Валя Карнавал все больше становится востребована офлайн, а свои странички практически не ведет. Поклонники и забыли, когда в последний раз их кумир снимала что-то смешное и интересное. Но девушка оправдываться не собирается – карьера идет вверх, доходы тоже, а значит утруждать себя нет смысла.

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На этот раз красотка отправилась в гости к Ольге Бузовой на ее кулинарное шоу. Карнавал нарядилась оригинально. Она выбрала огромный лиф с рюшами, подчеркнувший ее и без того пышный бюст, а на плечи отдельно накинула рукава из кружева. Живот оказался оголен, но блогерша, которая все свободное время пропадает в спортзале, кажется, только этого и хотела.