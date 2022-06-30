Причитающая над гробом экс-жена Пьера Нарцисса не смогла сдержать горючих слез

Бывшая жена Пьера Нарцисса в последний раз взглянула на покойного возлюбленного, склонившись над его гробом. Дочка как могла пыталась утешить Валерию Калачеву, та повернулась к Каролине-Кристель и сказала только одну фразу: «Не могу!» И в этом было столько боли. Бывшая жена певца не сдерживала рыданий, слез, причитая над покойным Пьером Нарциссом.
«Мы пилили друг друга как камни и развивались» — так свои отношения с певцом видела Виктория Калачева.
Дочь Каролина-Кристель поблагодарила отца за жизнь, за то, что он был опорой и поддержкой для нее. И девочка верит, что они не прощаются.
Каролина-Кристель как могла пыталась утешить убитую горем мать, успокаивающе поглаживая ее по спине. Родня Пьера Нарцисса собирается похоронить певца на родине в Камеруне.
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