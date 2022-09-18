Причислят или нет: адвокат оценил, внесут ли Аллу Пугачеву в реестр иноагентов после ее слов о ситуации в мире

Певица Алла Пугачева публично поддержала своего мужа, Максима Галкина* после того, как Минюст РФ внес его в список иноагентов.

В микроблоге Пугачева сделала заявление, озвучив свою позицию по поводу ситуации в мире и попросив причислить ее тоже к иноагентам.

«Обращение в Минюст РФ. Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком. Настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни и свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан. Алла Пугачева», - написала Алла Борисовна в соцсети.

Известный адвокат Юрий Шель в беседе с Teleprogramma.pro уточнил, что по личному заявлению гражданина попасть в реестр иноагентов нельзя. А вот за высказывание, которое себе позволила Алла Борисовна, ей, скорее всего, придется отвечать.

«Я считаю, что в нынешних условиях Аллу Пугачеву Минюст РФ может причислить к иностранным агентам за эти слова. И это будет сигнал - если скидка не была сделана в отношении таких известных людей, как народная артистка СССР и ее муж Максим Галкин* , то значит, и остальные не защищены», - сказал адвокат Юрий Шель в беседе с Teleprogramma.pro.

Что касается Максима Галкина* , то в его действиях Юрий Шель не видит ничего плохого и не понимает, за что его причислили к иноагентам.

«Лично я считаю, что Максим Галкин* не является иноагентом, он занимается своим юмористическим литературным жанром, в его действиях нет ничего такого. Я бы рекомендовал ему оспорить это через суд», - добавил Юрий Шель в беседе с Teleprogramma.pro.

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* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.