«Причины оставляют много вопросов»: Жорин высказался о смерти первого продюсера МакSим

Как отметил Жорин, виновные были установлены, привлечены к ответственности, но Юрий перестал давать интервью и упоминать МакSим. «На днях он был найден мертвым, причины смерти оставляют много вопросов», - заявил Жорин.

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Напомним, что Юрий Алексеев умер при загадочных обстоятельствах. По одной из версий, у него случился инсульт.