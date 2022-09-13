«Причины оставляют много вопросов»: Жорин высказался о смерти первого продюсера МакSим

Адвокат Сергей Жорин в «Телеграм» заявил, что с прискорбием узнал о смерти первого продюсера певицы МакSим Юрия Алексеева. Он напомнил, что в затяжном конфликте с певицей представлял его интересы. Тогда они выиграли суд и даже на время закрыли МакSим выезд за пределы России.
«Потом произошло дерзкое покушение на продюсера. Под видом организации концерта его пригласили в Москву, где по прилету, прямо в аэропорту затолкали в машину, отвезли в лес и расстреляли из травматического оружия».
Как отметил Жорин, виновные были установлены, привлечены к ответственности, но Юрий перестал давать интервью и упоминать МакSим. «На днях он был найден мертвым, причины смерти оставляют много вопросов», - заявил Жорин.
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Напомним, что Юрий Алексеев умер при загадочных обстоятельствах. По одной из версий, у него случился инсульт.