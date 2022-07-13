Прическа, как у папы: ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов обрил налысо сына-кудряша

Бывший участник «Дома-2», а ныне ведущий реалити-шоу Андрей Черкасов воспитывает сына, которого ему подарила жена Кристина.

Счастливый отец души не чает в своем наследнике Святославе и часто показывает совместные снимки с ним в микроблоге.

Родители по какой-то причине решили побрить своего сына налысо. Снимком, на котором Черкасов предстал со Святославом, он поделился в микроблоге. С головы малыша исчезли светлые кудри, которые так нравились поклонникам.