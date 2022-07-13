Прическа, как у папы: ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов обрил налысо сына-кудряша

Бывший участник «Дома-2», а ныне ведущий реалити-шоу Андрей Черкасов воспитывает сына, которого ему подарила жена Кристина.
Счастливый отец души не чает в своем наследнике Святославе и часто показывает совместные снимки с ним в микроблоге.
Родители по какой-то причине решили побрить своего сына налысо. Снимком, на котором Черкасов предстал со Святославом, он поделился в микроблоге. С головы малыша исчезли светлые кудри, которые так нравились поклонникам.
Андрей Черкасов обрил сына налысо. Фото: соцсети
«Сделайте мне стрижку, как у папы», — подписал кадр Андрей Черкасов.
Поклонники признались, что мальчик кажется им копией папы, но заявили, что кудряшек Святослава лишили напрасно.
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«Двое из ларца, одинаковых с лица», «Ой, зачем?», «Такие кудряшки классные были», «Прекрасные отец и сын. Но на Крис похож больше. Здоровья вам большого, вашей семье», «О боже! Какое чудо, прям вылитый папа», — высказались в Сети.