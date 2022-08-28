«Приближается время корпоративов»: Омаров озвучил свою версию, почему Пугачева вернулась в Россию

Бизнесмен Курбан Омаров в «Телеграм» озвучил свою версию, почему певица Алла Пугачева приехала в Россию после полугодового отсутствия.
«Алла Пугачева заявила, что вернулась в Россию наводить «порядок в головах». Хм, так в головах тех, кто не поддались панике и не уехали моментально все в порядке. Кажись, причина возврата артистов обратно в том, что приближается время корпоративов».
Напомним, что Алла Пугачева изначально не делала каких-то громких заявлений о ситуации в мире. Она предпочитала обходить эту тему стороной в отличие от мужа юмориста Максима Галкина.
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Как рассказывала Примадонна, ее дети пойдут в третий класс в России. В итоге свое слово звезда сдержала и привезла наследников на родину.