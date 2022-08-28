«Приближается время корпоративов»: Омаров озвучил свою версию, почему Пугачева вернулась в Россию

Напомним, что Алла Пугачева изначально не делала каких-то громких заявлений о ситуации в мире. Она предпочитала обходить эту тему стороной в отличие от мужа юмориста Максима Галкина.

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Как рассказывала Примадонна, ее дети пойдут в третий класс в России. В итоге свое слово звезда сдержала и привезла наследников на родину.