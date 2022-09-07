При каких условиях Галкин вернется в Россию, рассказал политик Худяков

Роман Худяков в своем телеграме рассказал, что Максима Галкина работодатели вовсю зовут на заработки в Россию.
Комика пригласил в качестве ведущего один из телеканалов, кроме того, Галкина позвали вести свадьбу некоему олигарху. В первом случае муж Аллы Пугачевой сам отказался, хотя переговоры вел, а во втором — заказчик решил нанять другую звезду.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Однако Роман Худяков не сомневается, что Максим Галкин рано или поздно приедет все-таки в Россию. И назвал условия, при которых это произойдет.
«Надо предлагать Максиму больше денег. Он до них падок — дает «благотворительные» концерты себе в карман. Не просто эфиры — а все эфиры на российском телевидении ему! На всех каналах! Во всех программах! Не просто участие в качестве ведущего на закрытой свадебной вечеринке, а все свадьбы и корпоративы России! Тогда прилетит — не сможет иначе», — написал политик.