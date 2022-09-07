При каких условиях Галкин вернется в Россию, рассказал политик Худяков

Роман Худяков в своем телеграме рассказал, что Максима Галкина работодатели вовсю зовут на заработки в Россию.

Комика пригласил в качестве ведущего один из телеканалов, кроме того, Галкина позвали вести свадьбу некоему олигарху. В первом случае муж Аллы Пугачевой сам отказался, хотя переговоры вел, а во втором — заказчик решил нанять другую звезду.

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Однако Роман Худяков не сомневается, что Максим Галкин рано или поздно приедет все-таки в Россию. И назвал условия, при которых это произойдет.