«При этом она не собирается отказываться от позиции»: Соловьев ответил Лазаревой* на ее желание вернуться в Россию

Проживающая в Испании Татьяна Лазарева* летом была признана иноагентом. Отметившись несколькими скандальными заявлениями и оскорблениями в адрес россиян, недавно звезда экрана заявила, что хочет в Россию. Это будет возможно сразу же, когда с нее снимут статус иноагента.

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На заявление Лазаревой* отреагировал журналист Владимир Соловьев. На YouTube он разразился в адрес коллеги гневным обращением.

«Я точно знаю, что с меня должны снять статус иноагента», - заявила она. При этом она не собирается отказываться от антироссийской позиции. Вот, конечно, пошлость этих людей зашкаливает. Ты забыла, что ты несла в эфирах украинского телевидения, когда твоя страна… Хотя какая твоя страна? Статус снять? Никогда! Сажать!» - считает Соловьев.

* Включена в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента