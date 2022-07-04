«Прежде чем вступать в брак»: Бородина будет предостерегать дочерей от раннего замужества

За плечами Ксении Бородиной несколько неудачных браков и романов. На пороге 40-летия телеведущая заявила, что будет предостерегать своих двух дочек от раннего замужества. Звезда уверена, что прежде чем выходить замуж, надо хорошо узнать человека.

«Сейчас, пройдя такой жизненный путь, я буду говорить своим детям, что надо очень хорошо узнавать людей, прежде чем вступать в брак. Что вот эта вся эйфория в начале имеет свойства заканчиваться и порой истинное лицо человека можно увидеть только спустя годы. Поэтому брак после двух, трех, пяти лет общения — это неплохо», — написала Бородина в своей соцсети.

Напомним, Ксения Бородина воспитывает двух дочек – Машу и Теону от разных мужчин.