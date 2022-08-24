«Превратился в посмешище»: известный певец – о Галкине

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, ранее музыкальный критик Павел Рудченко назвал Максима Галкина шутом. Такие ассоциации у него возникли после того, как юморист появился на сцене в Варшаве в желто-синем костюме.