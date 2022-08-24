«Превратился в посмешище»: известный певец – о Галкине

Певец Игорь Наджиев раскритиковал Максима Галкина. По словам музыканта, после переезда за границу некогда талантливый юморист стал обычным посмешищем.
«Это оскорбительно для огромного числа людей, которые непосредственно его же соплеменники. <...> Я думаю, что Михаил Задорнов не был бы счастлив за такие поступки Галкина, потому что он в свое время ему очень сильно помогал раскрыть себя именно как талантливого артиста. А сейчас талантливый артист превратился, к сожалению, в посмешище», — цитирует Наджиева «Слово и дело».
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Напомним, ранее музыкальный критик Павел Рудченко назвал Максима Галкина шутом. Такие ассоциации у него возникли после того, как юморист появился на сцене в Варшаве в желто-синем костюме.