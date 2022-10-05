Превратилась в старушку: Алена Водонаева предстала в шубе лавандового оттенка и с «убойным» макияжем

Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева выбрала неоднозначный образ для выхода в свет.
Алена Водонаева

Алена Водонаева. Фото: соцсети

В столичном ресторане Backstage (Crocus City Hall) в эту среду, 5 октября, состоялось 12-я торжественная церемония вручения премий Fashion People Awards.

Премия, учрежденная Артемом Сорокиным в 2009 году, отражает роль fashion-индустрии в современном мире.

В числе гостей мероприятия оказалась и экс-участница «Дома-2» — светская львица Алена Водонаева.

На публике она предстала в весьма неоднозначном наряде, который сделал Алену неузнаваемой. Точнее, непохожей на тот образ, который Алена Водонаева старательно создает в своих соцсетях.

Алена Водонаева облачилась в шубку лавандового оттенка, поддержав ее очень ярким, «убойным» макияжем. 

Звезда густо наложила тени на веки. И шуба, и мейкап придали Алене Водонаевой ненужной зрелости. Сорокалетняя дива стала выглядеть как женщина предпенсионного возраста.

Алена Водонаева на премии. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro

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