Превратилась в старушку: Алена Водонаева предстала в шубе лавандового оттенка и с «убойным» макияжем

В столичном ресторане Backstage (Crocus City Hall) в эту среду, 5 октября, состоялось 12-я торжественная церемония вручения премий Fashion People Awards.
Премия, учрежденная Артемом Сорокиным в 2009 году, отражает роль fashion-индустрии в современном мире.
В числе гостей мероприятия оказалась и экс-участница «Дома-2» — светская львица Алена Водонаева.
На публике она предстала в весьма неоднозначном наряде, который сделал Алену неузнаваемой. Точнее, непохожей на тот образ, который Алена Водонаева старательно создает в своих соцсетях.
Алена Водонаева облачилась в шубку лавандового оттенка, поддержав ее очень ярким, «убойным» макияжем.
Звезда густо наложила тени на веки. И шуба, и мейкап придали Алене Водонаевой ненужной зрелости. Сорокалетняя дива стала выглядеть как женщина предпенсионного возраста.
Алена Водонаева на премии. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro