Превратилась в старушку: Алена Водонаева предстала в шубе лавандового оттенка и с «убойным» макияжем

В столичном ресторане Backstage (Crocus City Hall) в эту среду, 5 октября, состоялось 12-я торжественная церемония вручения премий Fashion People Awards.

Премия, учрежденная Артемом Сорокиным в 2009 году, отражает роль fashion-индустрии в современном мире.

В числе гостей мероприятия оказалась и экс-участница «Дома-2» — светская львица Алена Водонаева.

На публике она предстала в весьма неоднозначном наряде, который сделал Алену неузнаваемой. Точнее, непохожей на тот образ, который Алена Водонаева старательно создает в своих соцсетях.