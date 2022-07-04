Превратилась в бабушку: Юлия Белая из «Дома-2» нарастила 166 сантиметров седых волос

Участница реалити-шоу Юлия Белая пошла на смелый эксперимент.
Юлия Белая

Юлия Белая. Фото: соцсети

Участница реалити-шоу «Дом-2» Юлия Белая пошла на очень смелый эксперимент. Она провела несколько часов в салоне красоты бывшей героини телестройки, бизнесвумен Алены Ашмариной. 

«Мы в процессе. Скоро будет бомба», - интриговала Юлия Белая видео из салона.

Чуть позже стало известно, что бомбой оказались наращенные волосы Юлии Белой. 166 сантиметров! Практически до пола вьются теперь локоны у Юлии Белой. Но это еще не все. Часть прядей имитируют седину.

 

В Сети, где распространили этот ролик с новой прической Юлии Белой, эксперимента не оценили. Поклонники проекта заявили, что брюнетка стала выглядеть на двадцать лет старше.

«Как будто-то старую седую бабульку хорошо загримировали», «Очень старая женщина стала», «Ого! Теперь она на 53 года выглядит!», «Седина, ну Тиграну самое то, простите», - высказались в Сети.

О стиле и имидже звезд можно почитать и в нашем телеграм-канале «Звездная пыль».

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