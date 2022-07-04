Превратилась в бабушку: Юлия Белая из «Дома-2» нарастила 166 сантиметров седых волос

В Сети, где распространили этот ролик с новой прической Юлии Белой, эксперимента не оценили. Поклонники проекта заявили, что брюнетка стала выглядеть на двадцать лет старше.

«Как будто-то старую седую бабульку хорошо загримировали», «Очень старая женщина стала», «Ого! Теперь она на 53 года выглядит!», «Седина, ну Тиграну самое то, простите», - высказались в Сети.

О стиле и имидже звезд можно почитать и в нашем телеграм-канале «Звездная пыль».