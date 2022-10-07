«Превращается в деспота и тирана»: почему Самбурская не может наладить личную жизнь

35-летняя Настасья Самбурская тщательно скрывает личную жизнь. При этом известно, что звезда сериала «Универ. Новая общага» не замужем.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

По мнению психолога Евгения Димитраша, актриса идеализирует образ потенциального мужчины и имеет завышенные ожидания.

К такому выводу эксперт пришел, прочитав требования Настасьи к бойфренду (он должен иметь спортивную фигуру, быть привлекательным и зарабатывать больше миллиона рублей в месяц).