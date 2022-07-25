«Пресса называла сбежавшими?»: Макаревич сравнил себя с Вертинским, Цветаевой и Буниным

Музыкант покинул Россию и живет в Израиле.
Андрей Макаревич

Андрей Макаревич. Фото: Global Look Press

Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич уже много месяцев живет в Израиле. За это время он не раз негативно высказался в адрес России и жестко оскорбил соотечественников. Но не оставляет попыток организовать концерты на родине, чтобы поправить свое материальное положение.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Периодически Макаревич высказывается в микроблоге. И на этот раз сравнил себя с творческой интеллигенцией первой волны русской эмиграции прошлого столетия - ему очень не нравится, что его кличут сбежавшим из страны.

«Интересно - пролетарская пресса (интернета, по счастью, не было) тоже называла «сбежавшими от революции» Вертинского и Шаляпина, Рахманинова и Бунина, Цветаеву и Бальмонта? Или уровень хамства был пониже?» - задался вопросом у себя в микроблоге музыкант.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  