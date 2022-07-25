«Пресса называла сбежавшими?»: Макаревич сравнил себя с Вертинским, Цветаевой и Буниным

Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич уже много месяцев живет в Израиле. За это время он не раз негативно высказался в адрес России и жестко оскорбил соотечественников. Но не оставляет попыток организовать концерты на родине, чтобы поправить свое материальное положение.
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Периодически Макаревич высказывается в микроблоге. И на этот раз сравнил себя с творческой интеллигенцией первой волны русской эмиграции прошлого столетия - ему очень не нравится, что его кличут сбежавшим из страны.
«Интересно - пролетарская пресса (интернета, по счастью, не было) тоже называла «сбежавшими от революции» Вертинского и Шаляпина, Рахманинова и Бунина, Цветаеву и Бальмонта? Или уровень хамства был пониже?» - задался вопросом у себя в микроблоге музыкант.