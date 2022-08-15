Пресса как не бывало: Туктамышева в бикини засветила неспортивный животик

Фигуристка Елизавета Туктамышева уехала на спортивные сборы во Францию. Звезда проводит время насыщенно: утром тренировки, вечером отдых. Выходные тоже в полном личном распоряжении, и их Елизавета тратит в этот раз на освоение вейкбординга. Она уже не раз покорила волну на одном из водоемов, и накануне вместе с друзьями успела снова встать на доску.

Дожидаясь своей очереди, Туктамышева успела позагорать на яхте в черном бикини. Правда, пока до точеной талии спортсменке далеко – она засветила в кадре неспортивный животик, от пресса на котором не осталось и следа.