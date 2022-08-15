Пресняков-старший не общается с Максимом Галкиным

Как рассказал журналист и блогер Вадим Манукян, Владимир Пресняков-старший и Максим Галкин, несмотря на то, что у них имеется общий «внук» - Никита Пресняков, не общаются.

«Мы познакомились с Владимиром Пресняковым-старшим или, как его принято называть среди друзей, Петровичем, в ноябре 2019 года. Оба были приглашены на одну из премий по итогам года, которую каждому из нас вручали. Атмосфера на мероприятии была очень теплая…

Так вот, когда мы с Пресняковым-старшим разговорились, то выяснилось, что он довольно давно следит за моими публикациями в медиа и делает это с интересом. Я взял у него тогда интервью и по его завершении уточнил: может ли он, как дедушка Никиты Преснякова, дать мне контакт для интервью с другим его нынешним «дедушкой» Максимом Галкиным.