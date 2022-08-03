Пресняков обжился в замке Пугачевой: «Командует охранниками, дает распоряжения садовникам»

Никита Пресняков обосновался в замке Максима Галкина и Аллы Пугачевой и вовсю осваивается в нем в роли хозяина. Об этом рассказал в своем телеграме политик Роман Худяков.

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Он заявил, что ему лично поведали об этом факте соседи Пугачевой в деревне Грязь. Дескать, продать дворец не получилось, поэтому, чтобы не пустовал, поселили родственника.

«Внук Максима Галкина, пишут мне люди, уже вовсю устраивает в замке дедушки вечеринки, командует его охранниками и дает распоряжения садовникам», — сообщил подписчикам Худяков.