Пресняков обжился в замке Пугачевой: «Командует охранниками, дает распоряжения садовникам»

Никита Пресняков обосновался в замке Максима Галкина и Аллы Пугачевой и вовсю осваивается в нем в роли хозяина. Об этом рассказал в своем телеграме политик Роман Худяков.
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Он заявил, что ему лично поведали об этом факте соседи Пугачевой в деревне Грязь. Дескать, продать дворец не получилось, поэтому, чтобы не пустовал, поселили родственника.
«Внук Максима Галкина, пишут мне люди, уже вовсю устраивает в замке дедушки вечеринки, командует его охранниками и дает распоряжения садовникам», — сообщил подписчикам Худяков.
Никита Пресняков, рассказывает политик, освоился в замке как у себя дома. Устраивает в нем гулянки до самого утра, проводит в домашнем концертном зале бабушки репетиции своего музыкального коллектива.
Соседи недовольны: уж больно шумно себя ведет сын Кристины Орбакайте, спать народу мешает, не то что предыдущие хозяева, Галкин и Пугачева.