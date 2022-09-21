«Преследуют неудачи»: Дробыш объяснил, почему перестала развиваться карьера Самбурской

Виктор Дробыш много сил и средств вложил в продвижение Настасьи Самбурской. Однако вместо благодарности актриса подала в суд на наставника.

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На днях стало известно, что продюсер выиграл дело в кассационном суде, отстояв решение апелляционного суда.

Несмотря на череду неприятных конфликтов, Дробыш не стал нелестно высказываться о Самбурской.

В беседе с порталом Teleprogramma.pro композитор признался, что считает артистку талантливой, но не рискнул предположить, как сложится ее карьера в будущем.