«Преследуют неудачи»: Дробыш объяснил, почему перестала развиваться карьера Самбурской

По мнению продюсера, актриса не умеет договариваться с людьми.
Настасья Самбурская. Фото: Global Look Press

Настасья Самбурская. Фото: Global Look Press

Виктор Дробыш много сил и средств вложил в продвижение Настасьи Самбурской. Однако вместо благодарности актриса подала в суд на наставника. 

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На днях стало известно, что продюсер выиграл дело в кассационном суде, отстояв решение апелляционного суда. 

Несмотря на череду неприятных конфликтов, Дробыш не стал нелестно высказываться о Самбурской.

В беседе с порталом Teleprogramma.pro композитор признался, что считает артистку талантливой, но не рискнул предположить, как сложится ее карьера в будущем.

«Человек она талантливый, на это может кто-то купиться. Но она, к сожалению, недоговороспособна. Поэтому, мне кажется, ее и преследуют неудачи. Я бы не сказал, что у нее карьера сильно развивается. Она могла бы развиваться, но она силы тратит не туда, куда нужно. Жаль», — высказался Виктор Яковлевич.

Напомним, Самбурская подала в суд на Дробыша в 2020-м году. Актриса, которая хотела развиваться как певица жанра шансон, осталась недовольна работой продюсера по своему продвижению.

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