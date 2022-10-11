«Прелестная барышня»: поклонники очарованы повзрослевшей дочерью Началовой, представшей в роскошном платье в пол

Единственной дочери ныне покойной певицы Юлии Началовой Вере Алдониной в декабре исполнится 16 лет. Почти четыре года из них девочка живет без мамы.

Вера Алдонина демонстрирует, что красотой и талантами пошла в свою звездную родительницу. Девушка покорила публику внешними данными и неподражаемым вокалом.

На днях Вера Алдонина выступила на сцене Кремлевского дворца. Снимками, на которых она запечатлена за кулисами мероприятия, Вера Алдонина поделилась в микроблоге.