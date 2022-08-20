Прелести, покрытые целлюлитом: Лолита без стеснения показала пятую точку

Надо сказать, что «женщина без комплексов» без всякого стеснения демонстрировала перед публикой свою пятую точку. При этом ее прелести покрыты целлюлитом.

Любопытно, что на фестивале было много студентов. Их внешний вид Лолиты Милявской нисколько не смутил. Звезду на сцене, которой 58 лет, ребята приняли на «ура», сообщает «Комсомольская правда».

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Напомним, что на репетиции фестиваля «Таврида» Лолита учинила скандал. Ей не нравился звук и настройки техники.