«Прекрасный семьянин, рано ушел»: Гарик Богомазов – о смерти Пьера Нарцисса

21 июня в 45 лет умер выпускник «Фабрики звезд» Пьер Нарцисс. У него была сердечная недостаточность и еще ряд различных заболеваний.

Экс-солист коллектива «Отпетые мошенники» Гарик Богомазов рассказал, что познакомился с артистом во время записи гимна MTV, потом сдружились.

«Больше 15 лет мы играли в одной футбольной команде звезд, конечно же, встречались на гастролях, общались. Очень хороший артист, замечательный человек, прекрасный семьянин. Очень жаль! Очень рано ушел», — сказал Богомазов.

Источник: Telegram-канал «Звездач»