«Прекрасные 4 года»: дочка Стриженовой в белом платье миди похвасталась красным дипломом МГУ

Екатерина Стриженова является одной из самых известных телеведущих. Она уже давно счастлива в отношениях с Александром Стриженовым. Их считают одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе.

Они уже воспитали дочку Анастасию, которая подарила внука Петра. А также у супругов выросла дочка Саша, которая порой с мамой выходит в свет.