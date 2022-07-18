«Прекрасного вечера»: дочь Малинина в нежно-розовом платье отметилась на элитном курорте

Дочь Александра и Эммы Малининых Устинья живет и учится в Лондоне. Младшая наследница музыканта с раннего детства проявляла интерес к музыке, а позже решила связать с ней свою жизнь.

Теперь она студентка Королевского колледжа музыки. Недавно Устинья закончила второй курс и теперь отдыхает на каникулах. В эти дни Малинина находится на любимом курорте семьи – в итальянском Форте-деи-Марми. Там у звездного семейства есть свой дом, который был куплен более 15 лет назад.