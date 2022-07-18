«Прекрасного вечера»: дочь Малинина в нежно-розовом платье отметилась на элитном курорте

Устинья живет и учится в Лондоне.
Устинья Малинина

Устинья Малинина. Фото: соцсети

Дочь Александра и Эммы Малининых Устинья живет и учится в Лондоне. Младшая наследница музыканта с раннего детства проявляла интерес к музыке, а позже решила связать с ней свою жизнь.

Теперь она студентка Королевского колледжа музыки. Недавно Устинья закончила второй курс и теперь отдыхает на каникулах. В эти дни Малинина находится на любимом курорте семьи – в итальянском Форте-деи-Марми.  Там у звездного семейства есть свой дом, который был куплен более 15 лет назад.

Устинья Малинина. Фото: соцсети

Накануне Устинья разместила в своей соцсети снимок с прогулки по курорту. Дочь музыканта позировала в нежно-розовом платье с воротником «Клодин», украшенном стразами.

«Всем прекрасного воскресного вечера», - коротко подписала снимок Малинина.

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Напомним, у Устиньи есть брат-двойняшка Фрол. Он занимается киноискусством и учится по специальности в одном из ВУЗов Германии.

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