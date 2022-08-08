Прекрасно даже отражение: Лопырева предъявила шикарную фигуру в мини-бикини на тонких веревочках

Телеведущая и модель Виктория Лопырева находится на отдыхе в Турции. Красавица выбрала для летних каникул курорт Мармарис.

Здесь она наслаждается морем, солнцем, прогулками на яхте и комплиментами, которыми ее одаривают поклонники, всякий раз видя фото Лопыревой в купальнике или бикини.

Обладающая роскошной фигурой Вика Лопырева обожает ее демонстрировать. Красотка намекнула, что ее талия слегка пострадала за время отдыха в Турции, где много всевозможных сладостей.