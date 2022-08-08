Прекрасно даже отражение: Лопырева предъявила шикарную фигуру в мини-бикини на тонких веревочках

Телеведущая и модель Виктория Лопырева находится на отдыхе в Турции. Красавица выбрала для летних каникул курорт Мармарис.
Здесь она наслаждается морем, солнцем, прогулками на яхте и комплиментами, которыми ее одаривают поклонники, всякий раз видя фото Лопыревой в купальнике или бикини.
Обладающая роскошной фигурой Вика Лопырева обожает ее демонстрировать. Красотка намекнула, что ее талия слегка пострадала за время отдыха в Турции, где много всевозможных сладостей.
«Круто сидел мини-купальник в начале отдыха», — написала Вика Лопырева под фото.
В кадре она предстала в черном купальнике на тонких бретелях, показав безупречную фигуру. Разумеется, слова о том, что она поправилась и ей срочно пора в спортзал, — это не более чем кокетство и напрашивание на комплименты.
Вика Лопырева в купальнике. Фото: соцсети
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«Богиня», «Купальник великолепный, сидит идеально», «Мне кажется, вы преувеличиваете. Вы отлично выглядите», «Роскошная», «Вика, тут прекрасно все, даже отражение», — высказались в Сети.