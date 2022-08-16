Прекрасна, когда любима: Зепюр Брутян засветила роскошное загорелое тело в черном платье на тонких бретелях

Избранница Павла Прилучного Зепюр Брутян щегольнула шоколадным мальдивским загаром.
Зепюр Брутян

Зепюр Брутян. Фото: соцсети

Актриса Зепюр Брутян вместе с Павлом Прилучным отдыхает на Мальдивах. Пара проводит дни, наполняя их любовью и расслабленным неторопливым отдыхом с видом на океан.

За несколько дней каникул Зепюр Брутян сумела отлично загореть. В микроблоге она продемонстрировала снимок, на котором предстала в черном платье на тонких бретелях. 

Наряд выгодно подчеркнул красивое загорелое тело Зепюр и открыл кусочек, который не был доступен солнечным лучам.

 

Зепюр Брутян на Мальдивах. Фото: соцсети

«Мальдивы – это любовь», - подписала кадр Зепюр Брутян.

Поклонники восхитились красотой избранницы Павла Прилучного.

«Красивая и счастливая», «Загар шикарный», «Красотка сногсшибательная», «Женщина прекрасна, когда любима», - высказались в Сети.

Напомним, по одним данным Павел Прилучный и Зепюр Брутян женаты, по другим - все еще встречаются.

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