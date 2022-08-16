Прекрасна, когда любима: Зепюр Брутян засветила роскошное загорелое тело в черном платье на тонких бретелях

Актриса Зепюр Брутян вместе с Павлом Прилучным отдыхает на Мальдивах. Пара проводит дни, наполняя их любовью и расслабленным неторопливым отдыхом с видом на океан.

За несколько дней каникул Зепюр Брутян сумела отлично загореть. В микроблоге она продемонстрировала снимок, на котором предстала в черном платье на тонких бретелях.

Наряд выгодно подчеркнул красивое загорелое тело Зепюр и открыл кусочек, который не был доступен солнечным лучам.