Прекращайте ныть: отец Фриске отругал жалующихся на свою пенсию звезд

Отец Жанны Фриске давно на пенсии. Мужчина получает от государства 27 тысяч рублей плюс какую-никакую копейку от старого бизнеса. Хотя общая сумма не велика, звездный родитель отмечает, что ему на жизнь хватает.

«По большому счету я живу на одну пенсию. И мне этих денег хватает выше крыши. Моя жена тоже не жалуется», — высказался Владимир.

При этом Фриске-старший отказался понимать артистов, которые негодуют из-за размера своих пенсий. Как считает звездный родитель, некоторые селебрити привыкли жить на широкую ногу, оттого им кажется, что выплаты должны быть огромными.

«Артисты привыкли хорошо жить, поэтому такие суммы для них малы <…> В любом случае, если ты получаешь 60 тысяч, жаловаться нечего. Это нормальные деньги, на которые можно хорошо прожить и даже раз в полгода на отдых ездить», — считает отец умершей певицы. «Если не хватает денег, надо немножко подрабатывать <…> Артисты должны это понять!» — заключил он в беседе с порталом PROZVEZD.

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Ранее Дмитрий Шепелев и Владимир Фриске подписали долгожданное мировое соглашение относительно квартиры умершей певицы, которая в будущем должна отойти Платону Шепелеву.