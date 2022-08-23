«Преклоняюсь перед ней»: Лазарева* рассказала о трехходовках Собчак

Как заметила Лазарева*, себя она считает курицей. Она не умеет пользоваться своими знакомствами для достижения целей. По словам Лазаревой, она могла в свое время замутить с начальниками для продвижения по карьерной лестнице, но не стала этого делать.

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Напомним, что Татьяна Лазарева* обосновалась в Испании. Ранее она жаловалась, что жизнь в Испании очень дорогая и ей приходится непросто.

* Включена в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.