«Преклоняюсь перед ней»: Лазарева* рассказала о трехходовках Собчак

Телеведущая Татьяна Лазарева* в эфир Ютуб-канала «Нормальные люди» подколола светскую львицу Ксению Собчак.
«Я не умею делать двухходовок, даже не говоря уже о трехходовках, которыми знаменита Ксения Собчак. И я преклоняюсь перед ней, это такое качество! Просто у меня его нет».
Как заметила Лазарева*, себя она считает курицей. Она не умеет пользоваться своими знакомствами для достижения целей. По словам Лазаревой, она могла в свое время замутить с начальниками для продвижения по карьерной лестнице, но не стала этого делать.
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Напомним, что Татьяна Лазарева* обосновалась в Испании. Ранее она жаловалась, что жизнь в Испании очень дорогая и ей приходится непросто.
* Включена в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.