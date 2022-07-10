Предъявите документы! Андрея Разина требуют лишить звания заслуженного артиста

Продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина требуют лишить звания заслуженного артиста Республики Крым. Соответствующая петиция появилась на сайте change.org и адресована главе Республики.

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Создавшая обращение женщина отмечает, что известный ставропольский продюсер не имеет профильного образования, необходимого для присуждения ему почетного звания. Мало того, на сайте местных властей он упоминается как лауреат пяти песенных фестивалей, но при этом не указано, каких именно, где они проводились и когда, хотя вся эта информация должна отображаться в полном объеме.

Обратив внимание не несостыковки, Алла Гурьянова требует проверить законность присвоения Разину звания заслуженного артиста, лишить его почетного статуса, а заодно предоставить копию репертуарного документа, который должен прилагаться к наградному листу.

Ранее скорбящий по Юрию Шатунову Разин сделал заявление.

Источник: «Комсомольская правда»