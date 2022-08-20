«Предусмотрена уголовная ответственность»: адвокат предупредил Разина после громких заявлений о похоронах Шатунова

Накануне продюсер «Ласкового мая Андрей Разин сделал громкое заявление. Он рассказал о том, что на месте захоронения Юрия Шатунова на Троекуровском кладбище праха артиста нет.
Звездный адвокат Андрей Алешкин посоветовал Разину разобраться в себе при помощи психолога.
«Откуда такая осведомленность? Расскажите общественности про источник вашей информации. Я полагаю, что продюсеру нужно разобраться в себе. В психологии есть такой термин – проекция. Это перенос и приписка своих действий другому лицу. На надо забывать, что за вторжение в частную жизнь также предусмотрена уголовная ответственность», - высказался звездный адвокат «Экспресс газете».
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Напомним, Юрий Шатунов умер 23 июня от обширного инфаркта. Прах певца похоронили в России и Германии.