«Предусмотрена уголовная ответственность»: адвокат предупредил Разина после громких заявлений о похоронах Шатунова

Накануне продюсер «Ласкового мая Андрей Разин сделал громкое заявление. Он рассказал о том, что на месте захоронения Юрия Шатунова на Троекуровском кладбище праха артиста нет.

Звездный адвокат Андрей Алешкин посоветовал Разину разобраться в себе при помощи психолога.