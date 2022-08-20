«Предусмотрена уголовная ответственность»: адвокат предупредил Разина после громких заявлений о похоронах Шатунова

Андрей Алешкин считает, что продюсеру «Ласкового мая» нужно разобраться в себе.
Андрей Разин

Андрей Разин. Фото: Global Look Press

Накануне продюсер «Ласкового мая Андрей Разин сделал громкое заявление. Он рассказал о том, что на месте захоронения Юрия Шатунова на Троекуровском кладбище праха артиста нет.

Звездный адвокат Андрей Алешкин посоветовал Разину разобраться в себе при помощи психолога.

«Откуда такая осведомленность? Расскажите общественности про источник вашей информации. Я полагаю, что продюсеру нужно разобраться в себе. В психологии есть такой термин – проекция. Это перенос и приписка своих действий другому лицу. На надо забывать, что за вторжение в частную жизнь также предусмотрена уголовная ответственность», - высказался звездный адвокат «Экспресс газете».

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, Юрий Шатунов умер 23 июня от обширного инфаркта. Прах певца похоронили в России и Германии.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  