«Он предупреждал»: Разин раскрыл правду о последних днях жизни Шатунова

Причиной смерти Юрия Шатунова стал обширный инфаркт. Артист умер в ночь на 23 июня в Подмосковной больнице. За несколько дней до этого он уже чувствовал себя плохо во время, как оказалось, своего последнего концерта.
Андрей Разин. Фото: Global Look Press
«На последнем концерте Шатунов сказал: «Если мне будет плохо, не обессудьте, может концерт прерваться. Я полгода не был дома, состояние здоровье у меня плохое, поэтому если вдруг что-то произойдет, не обижайтесь». Он предупреждал зрителей. Накануне у него был приступ, ему делали укол, на последнем концерте он был на таблетках, у него неделю назад было предынфарктное состояние, когда он упал на сцене, надо было его сразу класть в больницу», - посетовал Андрей Разин на своем YouTube-канале.
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Напомним, ранее Разин обвинил в смерти Шатунова его концертного директора. По словам продюсера, артист умер из-за больших нагрузок.