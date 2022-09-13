Предстоит операция на позвоночник: Бари Алибасов снова угодил в больницу

Как отметил Политов, об Алибасове есть кому позаботиться. Рядом с ним его верная помощница. Она и медик, и сиделка, и помощница по хозяйству для продюсера, сообщает kp.ru.

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Напомним, что Бари Алибасов не раз за последние годы попадал в различные неприятные истории. Чего стоит только отравление ядовитой жидкостью «Крот».